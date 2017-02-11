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Происшествия

В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя

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В супермаркете "Седьмой континент" на улице Лубянка было совершено нападение на покупателя. Молодого человека избили сотрудники магазина.

Пострадавший обратился в травмпункт. У него зафиксированы гематомы, ушибы и перелом плеча. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

11 февраля 2017, 16:18

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