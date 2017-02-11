В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя

В супермаркете "Седьмой континент" на улице Лубянка было совершено нападение на покупателя. Молодого человека избили сотрудники магазина.
Пострадавший обратился в травмпункт. У него зафиксированы гематомы, ушибы и перелом плеча. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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