В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя

В супермаркете "Седьмой континент" на улице Лубянка было совершено нападение на покупателя. Молодого человека избили сотрудники магазина.

Пострадавший обратился в травмпункт. У него зафиксированы гематомы, ушибы и перелом плеча. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.