На востоке Москвы избили посетителя кафе

В кафе "Территория" на востоке Москвы неизвестный жестоко избил мужчину. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами тела и головного мозга, а также переломом височной области.
Правоохранительные органы столицы ведут поиск нападавшего, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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