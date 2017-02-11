У Рижского вокзала произошла массовая драка

В Москве недалеко от Рижского вокзала произошла массовая драка. В результате происшествия пострадали три человека: они были вынуждены обратиться в медицинское учреждение за помощью.

"В районе д. 91 на проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия", – сообщили агентству городских новостей "Москва" в столичном управлении МВД. По факту происшествия проводится проверка.