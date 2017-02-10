В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей.

Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. Среди задержанных наркодилеров преобладающим большинством оказались граждане Украины.

"Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины", – цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк РИА Новости. Оказалось, что преступники имели четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до продажи, которой придерживались.

Вербовщики набирали новых сотрудников организации в Киеве. Для этого в украинских СМИ массово размещались объявления с выгодными вакансиями. Сообщалось, что на высокооплачиваемую работу на территории России приглашаются курьеры или экспедиторы.

К набору штата будущих наркодилеров преступники подходили тщательно. "С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", – рассказала Ирина Волк.

Представитель МВД пояснила, что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для сбыта наркотиков в России был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах их приобретения, сообщает ТАСС. По ее словам, в ходе операции было изъято более четырех тонн синтетических наркотических средств, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более двух миллионов рублей и 18 поддельных российских паспортов.