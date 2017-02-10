В России прикрыли сеть украинских наркодилеров
Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. Среди задержанных наркодилеров преобладающим большинством оказались граждане Украины.
"Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины", – цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк РИА Новости. Оказалось, что преступники имели четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до продажи, которой придерживались.
Вербовщики набирали новых сотрудников организации в Киеве. Для этого в украинских СМИ массово размещались объявления с выгодными вакансиями. Сообщалось, что на высокооплачиваемую работу на территории России приглашаются курьеры или экспедиторы.
К набору штата будущих наркодилеров преступники подходили тщательно. "С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", – рассказала Ирина Волк.
Представитель МВД пояснила, что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для сбыта наркотиков в России был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах их приобретения, сообщает ТАСС. По ее словам, в ходе операции было изъято более четырех тонн синтетических наркотических средств, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более двух миллионов рублей и 18 поддельных российских паспортов.
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