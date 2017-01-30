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В России наркоманов лишат удовольствия
После введения препарата в кровь организм начинает вырабатывать антитела, препятствующие поступлению психоактивных средств в мозг и, соответственно, получению удовольствия. Запрещенное вещество не производит нужного эффекта, и человек в итоге теряет мотивацию.
Разработчики надеются на успех в борьбе с зависимостью от опиоидов – героина, морфина, дезоморфина, пишет газета "Известия". Новый метод лечения станет доступным в 2023 году и будет занимать около двух лет.
По словам заведующей лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марины Мягковой, современные препараты помогают 10-30% зависимых и имеют много побочных эффектов. "Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, он откажется от наркотиков", – пояснила эксперт.
В первую очередь речь идет о людях, впавших в зависимость, подчеркнули ученые. Теоретически препарат будет пригодным и для профилактики, но этот вопрос вынесут на обсуждение лишь после серии клинических испытаний.
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