Картину Шишкина пытались продать за 3 килограмма кокаина

Правоохранительные органы Белоруссии во время обыска у фигурантов дела о поставке наркотиков обнаружили картину Ивана Шишкина. Полотно уже несколько лет числилось в базе похищенных предметов искусства.

"Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в нашу страну", – сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики Беларусь. Как оказалось, спецоперация была запланирована еще в конце прошлого года, когда в правоохранительные органы поступила информация о готовящейся поставке крупной партии наркотиков из России.

Служители порядка также знали, что в обмен на наркотики в Россию планировалось доставить дорогостоящее полотно. Однако о каком именно произведении искусства шла речь, информации не было.

Во время обыска было обнаружено более 500 таблеток экстази, 250 граммов кокаина и примерно такое же количество гашиша. Вместе со всем этим "богатством" у посредника хранилась картина. Следователи сразу обратили внимание на надпись на обратной стороне полотна "И. Шишкин. 1897 год".

"Картина художника Шишкина И.И. "Лес. Ели" (1897 год, холст, масло, размер 60 х 82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации", – сообщается на сайте МВД республики Беларусь.

По предварительной информации МВД Белоруссии, картина была доставлена в республику с целью продажи коллекционеру из Европы, но по неизвестной причине сделка сорвалась. Поэтому наркодельцы решили вернуть полотно великого живописца в Россию, где впоследствии его должен был приобрести уже найденный покупатель.

Картина Шишкина была оценена наркодилерами в 100 тысяч евро и... три килограмма кокаина. Именно столько должен был передать преступникам потенциальный покупатель. К слову, реальная стоимость полотна – более двух миллионов долларов США.