Известного российского баскетболиста поймали с наркотиками

Во время личного досмотра у известного российского баскетболиста Александра Милосердова был обнаружен и изъят кокаин, передает РЕН ТВ. Спортсмен был задержан. 36-летний баскетболист в разное время выступал за "Спартак", ЦСКА, "Автодор" и "Динамо", а также входил в состав итальянских, польских и французских команд. Кроме того, играя за сборную России, стал серебряным призером.