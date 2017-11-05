В Москве людей чудом спасли из горящей машины

На востоке Москвы автомобиль врезался в дерево и загорелся. После ДТП водитель и пассажиры не могли самостоятельно покинуть машину. Инцидент произошел на пересечении улиц Просторная и Халтуринская, передает РИАМО.

Свидетелями происшествия стали сотрудники Росгвардии. Они незамедлительно перекрыли движение и помогли пострадавшим покинуть автомобиль.