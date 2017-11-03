Экстремисты планировали нападения в ноябрьские праздники

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что экстремисты планировали совершить 4-5 ноября резонансные атаки в виде поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции. Целью злоумышленников было спровоцировать массовые беспорядки. Все члены движения задержаны.

Незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект были созданы Вячеславом Мальцевым для организации в России "революции", напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Он скрылся за границей, откуда продолжил пропаганду насильственных действий.