Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком
Трагедия произошла на пешеходном переходе. На кадрах, выложенных телеканалом "360", видно, как женщина и девочка пересекают улицу с оживленным движением. Они направлялись в детский сад. Белая машина на большой скорости сбивает пешеходов.
Женщина с ребенком подлетела и упала на дорогу. Пятилетняя девочка скончалась на месте, ее мать доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, передает Russia Today.
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