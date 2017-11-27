Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком

В Новой Москве произошло ДТП. Погиб маленький ребенок.

Трагедия произошла на пешеходном переходе. На кадрах, выложенных телеканалом "360", видно, как женщина и девочка пересекают улицу с оживленным движением. Они направлялись в детский сад. Белая машина на большой скорости сбивает пешеходов.

Женщина с ребенком подлетела и упала на дорогу. Пятилетняя девочка скончалась на месте, ее мать доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, передает Russia Today.