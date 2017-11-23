Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд
Сначала его чуть не сбила машина, которая врезалась в припаркованный рядом с ним автомобиль. А через несколько мгновений после этого мужчину едва не задел фонарный столб, упавший в результате ДТП. Леденящий кровь ролик появился в Twitter-аккаунте издания People's Daily (China).
Close call: Man cheats death twice in 10 seconds and miraculously survives unscathed from road accident in NE China pic.twitter.com/IoalTDKdv5— People's Daily,China (@PDChina) 23 ноября 2017 г.
Артист жестко отреагировал на известие о смерти певца
Влюбленные не смогли пожениться в назначенное время
Онколог объяснил причину гибели Хворостовского
Артисту не дали выступить на главной сцене России