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Происшествия

Муж Канаевой устроил дебош в ресторане в центре Москвы

Игорь Мусатов и Евгения Канаева. Фото: vk.com/e_kanaeva
Известный хоккеист Игорь Мусатов устроил дебош в столичном ресторане. Спортсмен размахивал пистолетом.
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Персонал ресторана пожаловался на посетителя, который в состоянии алкогольного опьянения устраивал беспорядки в престижном заведении. Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что у мужчины при себе был пистолет с боевыми патронами. Приехавшая на место полиция задержала бузотера.

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Им оказался муж знаменитой гимнастки Евгении Канаевой,  игрок словацкого "Слована" Игорь Мусатов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента. На данный момент неизвестно, задержан ли спортсмен.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в жизни Мусатова. Два года назад dni.ru писали о похожей истории. Тогда хоккеист попытался сбежать из клуба ,в котором провел всю очь, не заплатив за еду и напитки. В попытках разрешить конфликтную ситуацию, с ним пытался поговорить менеджер заведения, однако Мусатов отреагировал неадекватно, и сотрудникам клуба пришлось вызвать полицию.

Стражи порядка доставили пьяного хоккеиста в ОВД "Пресненский". Но и там спортсмен продолжил вести себя вызывающее, проявляя агрессию в отношении полицейских. Мусатов снял обувь и начал бросаться ей в правоохранителей.

Напомним, Евгения и Игорь поженились 8 июня 2013 года, в тот же день, когда сочетались браком Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Судя по всему, невеста забеременела практически сразу после свадьбы. С Мусатовым знаменитая россиянка стала встречаться несколько лет назад. В "Словане" хоккеист играет с 2016 года. В текущем сезоне спортсмен ни разу не выходил на лед в основной команде клуба. 

Автор: Михаил Войцеховский30 октября 2017, 21:07

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