Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы

После того как отсидевший два месяца за избиение своей девушки мужчина вышел, то приехал к ней и убил. При этом обвиняемый твердит, что причин лишать подругу жизни у него не было.

Джером Риверс, выйдя из тюрьмы, сразу позвонил своей подруге, Джиа Пендер, по обвинению которой и угодил за решетку. По решению суда он не имел права приближаться к девушке, сообщает The New York Post.

Джиа, ответив на звонок, бросилась к соседям с криком "Джером едет!" На всякий случай она оставила для своей матери у них какую-то передачу (неизвестно, что именно) и отправилась встречать освободившегося друга. Риверс приехал к Пендер, а на следующий день в 6 часов утра уже звонил в полицию. Он заявил, что спал, а потом услышал глухой стук, проснулся и увидел, что его подруга лежит на полу в ванной. Девушка была задушена.

Как утверждает сам Риверс, причин убивать Джиа у него не было. Впрочем, вчерашний заключенный отметил, что Пендер не уважала его мать и засадила его в тюрьму по обвинению в избиении.

Мужчине теперь предстоит вернуться за решетку, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Следователи отмечают, что и в предыдущий раз он попал в тюрьму из-за того, что нападение на девушку нарушило условия его досрочного освобождения. Перед двухмесячным заключением Риверс отсидел срок за сексуальное насилие.