В Москве турист из Китая напал на гида

Потасовка произошла в ресторане на Проспекте мира. Между туристом из Поднебесной и сопровождающим в ходе застолья возник конфликт, который быстро перерос в потасовку.
На помощь пришли стражи порядка. Правоохранителям удалось утихомирить буйного туриста. Медицинская помощь участникам драки не потребовалась, передает РЕН ТВ.
Певица прояснила ситуацию, устав от лжи
Звезда "Дома-2" потеряла привлекательность
Неожиданную инициативу прокомментировала пресс-служба ведущей
Неугодных сотрудников поставили к стенке