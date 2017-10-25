В Москве турист из Китая напал на гида

Потасовка произошла в ресторане на Проспекте мира. Между туристом из Поднебесной и сопровождающим в ходе застолья возник конфликт, который быстро перерос в потасовку.

На помощь пришли стражи порядка. Правоохранителям удалось утихомирить буйного туриста. Медицинская помощь участникам драки не потребовалась, передает РЕН ТВ.