В Стамбуле расстреляли школьников

В стамбульском районе Пендик неустановленный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по группе школьников, передает RT. В результате одна учащаяся скончалась на месте, еще двое пострадали. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Полицейским удалось догнать его и задержать. О мотивах стрелка не сообщается.
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