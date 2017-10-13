Лжеэкстрасенс выманил у 85-летней москвички украшения на 160 тысяч

В Южном Медведково обворовали 85‐летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в квартире пожилой москвички, передает "360".

Мошенница представилась работником церкви Серафима Саровского и убедила пенсионерку, что на нее навели порчу. Обещая помочь, лжеэкстрасенс наведывалась к старушке на протяжении нескольких дней.



В результате злоумышленнице удалось завладеть золотыми украшениями пенсионерки. Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.