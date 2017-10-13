Под Москвой сгорел крупный торговый центр

В подмосковном Чехове в ночь на пятницу, 13 октября, произошел пожар в торговом центре "Перспектива". Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. К утру пожар был ликвидирован, передает "360".

В результате ЧП обрушилась кровля здания на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На территории ТЦ почти полностью выгорел продуктовый супермаркет и магазин автозапчастей.