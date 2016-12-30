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Бойца Росгвардии в Москве убили из-за бутылки водки
Как удалось выяснить, в ночь происшествия, 29 декабря, бойцы Росгвардии выехали на вызов магазина "Дикси". Продавцы пожаловались на то, что компания мужчин украла из зала бутылку водки, а когда они попытались остановить злоумышленников, те их избили, передает Life.ru.
Когда патруль военных приехал на место происшествия, то на улице заметил похожую по описанию группу дебоширов и потребовал у них показать документы. Однако мужчины напали на сотрудников вневедомственной охраны.
Один из бойцов Росгвардии успел сделать предупредительный выстрел. В этот момент кто-то из злоумышленников открыл огонь. Убив одного военного и ранив второго, бандиты забрали у них табельное оружие – пистолет-пулемет ПП-91 "Кедр" и два пистолета Макарова.
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