Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Нечасто происходящие вокруг события отлично сочетаются со звездной картой, но в начале мая этого года все будет именно так! Положение планет и длинная череда выходных дней создают идеальный период практически для всех: хочешь – отдыхай и наслаждайся жизнью, хочешь – делай ремонт или работай на даче, хочешь – учись и общайся.

Но больше всего неделя, особенно в начале, будет располагать к заботам о доме – Марс в Раке настраивает нас на активность в домашних делах. А в понедельник еще будет удачное время для покупок, связанных с домашним уютом, ремонтом, а также для оснащения дома различными электронными системами.

Вообще шопинг лучше не откладывать в долгий ящик – с каждым днем возможность купить что-то хорошее и не потратить при этом лишние деньги, будет сокращаться. А в конце недели от покупок вообще лучше будет отказаться. То же самое можно сказать о СПА-процедурах, посещениях косметологов и парикмахеров, массажистов. Не откладывайте эти удовольствия на конец недели!

Многих на майские праздники потянет к природе, зеленой траве и солнышку, но будет предостаточно и тех, кто захочет пойти учиться на новые курсы или переслушать уроки, тренинги, купленные когда-то. Меркурий, переместившийся 4 мая в Близнецы, пробудит любознательность, жажду новых знаний и информации, желание развивать и использовать интеллектуальные способности.

Вообще переход Меркурия, а 9 мая и Венеры в Близнецы, сделает людей более общительными, словоохотливыми, готовыми что-то обсуждать. "На ура" пройдут любые мероприятия, где собираются, чтобы поговорить. Созданные в этот период группы в соцсетях будут активными, а посты на злободневные темы вызовут широкий резонанс.

Найдется у звезд и сюрприз и для влюбленных или ищущих свою половинку. Трин Венеры с Плутоном 6 мая повысит градус в отношениях между полами – они станут более страстными, яркими, смелыми, активными. Будет много искр и бабочек в животе, а также дорогих подарков и других широких жестов. Но новые союзы, возникшие в эти дни, могут не пройти проверку временем, имейте это в виду.

Овен

Ваша зацикленность на деньгах понемногу уступит место жажде знаний, общения и перемещений. Вам захочется съездить на выходные куда-то, сходить в музей, на мастер-класс или лекцию, посетить другие публичные мероприятия. Это будет радовать вас куда больше, чем дачные дела и шашлык.

Телец

Вы сможете позволить себе провести эти выходные так, как вам нравится. Есть все возможности для получения удовольствия от любого вида отдыха: от посещения любимых курортов и грандиозного шопинга до создания идеальных цветников и грядок. Выбирайте, что вам ближе, и ни в чем себе не отказывайте.

Близнецы

Май может оказаться довольно трудным для Близнецов в плане личной энергии и тонуса. Среди выгоревших, уставших людей будет увы, много представителей вашего знака. Чтобы этого избежать, звезды настойчиво рекомендуют замедлиться и "заземлиться" – отдохнуть в санатории, на даче, на природе.

Рак

Марс в вашем знаке по-прежнему не дает вам скучать, подбрасывая несвойственные вам желания и ситуации, требующие активности, а частенько и смелости. Так что мирно поспать в гамаке у вас будет получаться нечасто. Раки будут постоянно заняты, причем в основном домашними, семейными делами.

Лев

В мае вы с каждым днем будете все чаще общаться, выступать, говорить, так что ваши ораторские или преподавательские навыки достигнут новых высот. Что касается майских праздников, идеальным для Львов будет вариант совместного отдыха с друзьями, где вы отведете душу и напитаетесь энергией.

Дева

Несмотря на долгие выходные, ваши мысли все чаще будут заняты работой и учебой, поиском информации и общением. Появятся новые соображения о построении карьеры, на работе начнутся выгодные для вас процессы. Настоящий отдых и расслабление принесут Девам чтение книг и ведение каких-то записей.

Весы

Жажда новых впечатлений не даст вам спокойно усидеть на месте в выходные! Многие Весы загорятся желанием съездить на отдых в другую страну, и если это не получится на майские, то в летние месяцы – точно. Также вам захочется расширить кругозор, снова пойти учиться, найти себе новое хобби.

Скорпион

После полнолуния в вашем знаке вы можете чувствовать некоторое опустошение, странное спокойствие, и это нормально. Не заставляйте себя активно отдыхать или потеть в спортзале, если этого не хочется – отдых должен быть комфортным. Начинается приятный для Скорпионов период – много интересного впереди!

Стрелец

Эти выходные – для парных Стрельцов. Состоящие в отношениях будут счастливы отдохнуть вдвоем со своей половинкой, если, конечно, это удастся. Оставшись наедине, вы откроете заново друг друга. Свободные представители этого знака могут удачно познакомиться с кем-то на отдыхе.

Козерог

Отдыхайте на всю катушку, потому что для вас это время выпустить пар, расслабиться, почувствовать себя беззаботно, как ребенок, и наслаждаться играми, весельем, несерьезными делами. Если у Козерогов это получится, зарядитесь энергией на долгое время и избежите ухудшения самочувствия в мае.

Водолей

Ваше желание отдохнуть яро и весело может не найти понимания в семье. Если это про вас, ищите компромиссный вариант, но не приносите себя в жертву. Тем, у кого таких проблем нет, звезды советуют отдыхать, как пожелается. Отдельно стоит сказать, что многих Водолеев ждет новый роман или увлечение!

Рыбы

Звезды советуют вам отдохнуть недалеко от дома: в пригороде, на даче, в местном санатории или доме отдыха. А вот работа, особенно тяжелая, вам противопоказана, хотя желание сделать ремонт или заняться строительством, благоустройством дома или участка появится у многих Рыб.