Гороскоп на май 2021 года

Май богат на астрологические события, а это значит, что у многих из нас есть возможность поймать волну изменений и добиться своих целей. До 8 мая Венера в Тельце делает благоприятными любые манипуляции с внешностью и образом, от шопинга со стилистом до визита к косметологу.

Далее до начала июня включаются предпринимательские энергии Близнецов и наступает благоприятное время не только для коммерции, но и для обучения. 26 мая произойдет лунное затмение, а с 29 мая Меркурий становится ретроградным, поэтому все серьезные начинания необходимо совершить до этой даты.

Овен

Овны, май очень благоприятен для обучения. Гороскоп на месяц советует представителям вашего знака зодиака заняться повышением квалификации и оттачивать soft skills, саморазвитие поможет вам намного быстрее выйти на новый финансовый уровень. До начала периода ретроградного Меркурия (29 мая) смело тратьте деньги на давно планируемые покупки, финансы быстро вернутся к вам. Овны могут всерьез влюбиться в этом месяце, дайте волю чувствам.

Телец

Месяц-май обещает Тельцам новые выгодные знакомства. Примечательно, что многие из них произойдут в путешествиях, поэтому смело предлагайте свою кандидатуру начальству для поездок в командировки. Но гороскоп рекомендует Тельцам пристальнее следить за своим здоровьем, несмотря на вашу безграничную энергию в этом месяце.

Близнецы

Близнецы, для вас это отличный месяц, чтобы поправить свое финансовое положение. Гороскоп на май советует еще больше времени уделять основной работе, а также найти источник дополнительного дохода. Поскольку дела на личном фронте у Близнецов состоящих в отношениях будут идти ровно, гладко и стабильно, ваша вторая половинка вовсе не будет против, если вы проявите инициативу значительно пополнить семейный бюджет. Тем более, здоровье вам точно позволит работать не покладая рук.

Рак

Для Раков май станет очень результативным месяцем, – обещает гороскоп. Достижения представителей вашего знака зодиака ожидают во многом – от успехов в работе до спортивных свершений. В этом месяце вам удастся многое из того, что прежде казалось непосильным и недостижимым. Важно не забывать про отдых, восстанавливаться лучше на свежем воздухе. Раков смело можно назвать одним из самых удачливых знаков мая!

Лев

Львы в мае будут подвержены глубокому самоанализу, – предупреждает гороскоп на месяц. Но, вы наконец-то лучше познаете себя, что поможет вам еще яснее понять свои потребности. Многие представители вашего знака зодиака всерьез заинтересуются эзотерикой и оккультными науками, освойте новые знания, они обязательно вам пригодятся. Для Львов в этом месяце духовные ценности значительно превзойдут материальные.

Дева

Девы, в этом месяце вы почувствуете себя знаменитостью, учитывая внимание к вашей персоне как противоположного пола, так и социума в целом. Быть в центре внимания вам явно понравится, многие Девы всерьез задумаются о ведении блога и раскрутке своего личного бренда. Для скорейшего достижения результатов составьте карту желаний, – рекомендует гороскоп на май. В этом месяце вам захочется еще больше заботиться о себе, следить за своей фигурой и преображаться. Балуйте себя и к вам притянется еще больше внимания!

Весы

Весы в мае будут трудиться в поте лица, построение карьеры станет основным двигателем для вас, – гласит гороскоп на месяц. Даже затянувшиеся майские праздники вас не остановят. Некоторых представителей вашего знака зодиака ожидает выход из зоны комфорта для достижения основных целей, но, не переживайте, это легче чем вы думаете. Несмотря на вашу занятость, отношения со второй половинкой будут развиваться стремительно, вашу пару ожидает новый этап развития.

Скорпион

Скорпионов одолевает жажда путешествий и дальних дорог, организуйте себе длительный отдых вдали от дома, – мотивирует гороскоп на май. Вам захочется вырваться из привычной суеты и рутины, новые впечатления и приключения станут спасением для вас. Поищите свое место силы, в этом месяце вам возможно захочется переезда в другую страну или город.

Стрелец

Стрельцам месяц приятных сюрпризов обеспечен, – радует гороскоп на май. Многим представителям вашего знака пора научиться видеть плюсы в неурядицах и извлекать выгоду из неудач. Поверьте, ваше мировоззрение резко изменится в выгодную вам сторону. Кстати, что касается личной выгоды, именно сейчас ваша природная сексуальность поможет вам добиться личных целей. Попытка наладить личную жизнь и одновременно продвинуться по карьерной лестнице имеет все шансы на успех!

Козерог

Месяц благоприятен для коммуникаций: встречайтесь, общайтесь, переписывайтесь, главное, чтобы это было с пользой. В этом случае, за май вам удастся реализовать немало выгодных проектов. В этом месяце Козероги будут особенно настойчивыми и целеустремленными, воспользуйтесь этим временем пока у вас есть запал. Кстати, в мае есть большая вероятность, что на вас наконец-то обратят внимание те, кому прежде вы были безразличны. Идти им навстречу или нет подскажет ваша интуиция, – намекает гороскоп на май.

Водолей

Водолеи, будьте внимательнее к своему здоровью, – предупреждает гороскоп на май. В первую очередь, позаботьтесь о ментальной составляющей, а все остальное разрешится само собой. От бытовых проблем вас отлично отвлечет общение с людьми по интересам, вам в целом сейчас рекомендуется больше времени проводить в обществе. Не загоняйте себя в угол, если возникнут проблемы на работе, они временны. Тем более, в скором будущем вас ожидают новые выгодные предложения по трудоустройству.

Рыбы

Влюбленность вот уже который месяц отказывается покидать Рыб. Что ж, вам явно по душе пребывать в таком настроении, главное, чтобы это приносило всем удовольствие. Гороскоп на май рекомендует Рыбам хотя бы иногда думать о себе, романтика может покинуть вас или вашего партнера в любой момент. Самым разумным решением для Рыб в этом месяце станет накопление средств, у вас наверняка есть материальная мечта, к осуществлению которой вы уже очень близки.