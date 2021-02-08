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Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Тельцам как никогда важно иметь близкого рядом, Раки тоже нуждаются в тепле, а Девы наслаждаются собой. Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, рекомендует не упускать шанс и идти навстречу судьбе.
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Овен

Овны сегодня к вечеру будут чувствовать усталость, несмотря на начало недели. Увы, скорее всего, вас ждут чересчур активные будни, так что вечер понедельника постарайтесь посвятить себе и тому, что вам действительно нравится. Также не стоит сегодня наваливать на себя дополнительные обязанности – Овнам стоит отдохнуть, чтобы не потеряться в бесконечном потоке информации.

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Телец

Тельцам сегодня как никогда важно, чтобы рядом был верный друг и та самая жилетка, в которую можно поплакаться. Не забывайте, что такие люди есть рядом, просите помощи, не стесняйтесь. Также сегодня вам стоит быть внимательнее к себе. Гороскоп рекомендует Тельцам остаться дома и посмотреть любимый фильм. Все трудности временные, и скоро обязательно будет лучше.

Близнецы

В этот понедельник Близнецам захочется расставить все точки над "I". Возможно, вы уже довольно давно находитесь в подвешенном состоянии и надеетесь, что вот-вот что-то произойдет. В этот день вам стоит быть аккуратнее со своими желаниями, потому что они могут исполниться, но не совсем так, как планировали Близнецы. Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, рекомендует подумать о запасных вариантах.

Рак

Сегодня Раки, скорее всего, будут чувствовать потребность в близости. Причем речь не о физической, а о духовной. Лучше всего день пройдет, если вы посвятите его тем, кто вам по-настоящему дорог и важен. Вечер Ракам стоит провести в одиночестве, чтобы взвесить все за и против относительно важного дела, которое уже давно вас тревожит. При этом не стоит забывать о саморазвитии – нужно двигаться вперед, стоять на месте запрещено.

Лев

Львы сегодня будут особенно вредными и капризными. Скорее всего, вам будет казаться, что весь мир против, но это не так. К середине недели уже станет лучше и спокойнее. Вот только не стоит рассчитывать на милость окружающих, поэтому лучше всего провести день дома. В работе Львы будут на высоте, но лучше все же не давать обещаний, которые вы не сможете сдержать.

Дева

Девам сегодня не стоит бояться начинать новые отношения. Неважно, куда вас заведет сегодняшний день, но есть вероятность, что он станет судьбоносным. Постарайтесь не избегать общения с малознакомыми людьми, иначе можете пропустить свою судьбу. В работе Тельцам не стоит тащить все на себе, время учиться распределять обязанности и не бояться просить о помощи. Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, рекомендует нырять в новую жизнь и не держаться за старое.

Весы

Весы в этот понедельник страдают от нерешенных вопросов, связанных с работой. Кажется, вы занимаетесь не совсем тем, что вам по душе. Однако есть вероятность, что очень скоро у вас многое поменяется, если вы проявите активность и инициативу. Вечером Весам лучше всего отказаться от поездок и встреч с друзьями, чтобы привести голову в порядок и подготовиться к непростой неделе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам можно расслабиться и получать удовольствие от себя. Кажется, в последнее время вы делали достаточно, чтобы добиться успеха в работе и личной жизни, поэтому можно с удовлетворением пожинать плоды. Вечером в понедельник Скорпионам лучше всего провести время с с семьей, чтобы набраться сил. Также можно подготовить рабочие материалы на неделю – она обещает быть непростой.

Стрельцы

Стрельцы сегодня нежные, ласковые и очень влюбленные. Кажется, вы готовы сделать следующий шаг в отношениях, поэтому не стоит бояться. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, так что нет смысла тянуть дольше. Во второй половине понедельника Стрельцам стоит взять передышку и начать отдых чуточку раньше. Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, советует отказаться от привычного маршрута, чтобы найти новые пути.

Козерог

Козерогов сегодня может ждать разочарование в делах любовных. Вероятно, ваш партнер неприятно удивит. Однако не стоит бояться скорых перемен на личном фронте, ведь все, что ни делается, к лучшему. Постарайтесь взвесить все события, и многое станет понятно. Вечер Козерогам лучше всего провести наедине с собой, заняться любимыми делами или же просто поваляться в кровати с книжкой.

Водолей

Водолеи в понедельник полны сил и энергии. Кажется, вы решили внутреннюю дилемму, связанную с близким человеком, и теперь готовы горы свернуть. Правда, не стоит погружаться в чувства с головой, рассудок уже не раз спасал вас из неловких и неприятных ситуаций, поэтому не игнорируйте его. Во второй половине дня Водолеям стоит отказаться от спонтанных трат, есть высокая вероятность пустить деньги на ветер.

Рыбы

В этот понедельник Рыбам стоит предельно внимательно относиться к своему здоровью. Кажется, вам лучше не игнорировать сигналы, которое посылает тело – высока вероятность, что ему сейчас нужна помощь. Во второй половине дня Рыбам лучше всего отдохнуть и посвятить себя рутинным домашним делам. Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, рекомендует отказаться от спонтанных покупок.

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Автор: 8 февраля 2021, 00:15

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