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Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года

Фото: Дни.ру
Рыбам не стоит проявлять инициативу, Скорпионам тоже лучше затаиться, а Близнецов ждет много новостей. Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, советует делать меньше резких движений и больше отдыхать.
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Овен

Овнов сегодня ждет спокойный день, который принесет в конце освобождение. Возможно, вы получите результаты анализа, которого так долго ждали, или звонок от дальнего друга. Звезды советуют Овнам в эту пятницу не тянуть с намеченными планами и выполнять обещания, иначе это негативно скажется на выходных. Вы сильно нуждаетесь в отдыхе, но сегодня лучше его задвинуть на второй план и решить важные задачи.

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Телец

Тельцам в пятницу не стоит пытаться все успеть – рутина и рядовые дела спасут вас от фатальных ошибок и глупых решений. После этого лучше всего отправиться в сауну и бассейн, чтобы расслабиться и почувствовать приближение выходных. Тельцам не стоит проводить вечер в одиночестве – компания друзей или семья подарят вам тот самый необходимый покой.

Близнецы

Эта пятница начнется для Близнецов с яркой новости, правда, не факт, что приятной. К вечеру может случиться так, что утреннее событие напрямую затронет вас, и вот тут-то и нужно будет собрать волю в кулак и дать отпор. Если сил уже совсем не осталось, Близнецам лучше всего остаться дома и привести мысли в порядок, заняться рутиной и не обращать внимания на провокации внешнего мира. Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, советует затаиться.

Рак

Раки сегодня чрезвычайно горды собой, и у них для этого действительно есть причины. Кажется, работа горит у вас в руках – вы полны идей и энергии, чтобы реализовывать даже смелые задумки. Во второй половине пятницы постарайтесь найти место на отдых и то, что на самом деле приносит вам удовольствие. Также Ракам не стоит забывать о родственных связях, кажется, родные вас потеряли.

Лев

Львам сегодня придется действовать по обстоятельствам и рассчитывать только на себя. Правда, вряд ли инициатива придет вам в руки, поэтому старайтесь быть в стороне от громких событий и непривычных занятий. До вечера лучше заниматься рутиной, иначе вы можете заработать себе неприятности. Вторую половину дня Львам лучше провести в кругу друзей или любимого человека, чтобы набраться сил для активных выходных.

Дева

Для Дев эта пятница начнется прекрасно – вы будете чувствовать себя бодрыми и активными . Однако во второй половине для все изменится в противоположную сторону. Сегодня прекрасный день, чтобы завершить дела, подвести итоги и придумать планы на следующую неделю. Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, советует Девам воздержаться от спонтанных трат и необдуманных покупок.

Весы

Весам в этот день сопутствует удача в договорных делах. Прекрасный день, чтобы подвести итоги и наметить новые цели, не обращая внимания на неурядицы, которые уже стали фоном жизни. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Однако в эту пятницу звезды рекомендуют сосредоточиться на текущих задачах и не распыляться по мелочам.

Скорпион

Скорпионам в эту пятницу лучше всего затаиться и не делать резких движений, особенно с утра. Если вы вдруг оказались одни, не стоит спешить приглашать кого-то в гости или бежать по делам. Насладитесь моментом, замедлитесь, отдохните от суеты – вам сейчас это очень нужно. Скорпионам звезды советуют не соглашаться в эту пятницу на спонтанные предложения и провести день дома.

Стрельцы

Стрельцы в эту пятницу эмоционально зависимы от ситуации, которая сложилась дома. Но это даже неплохо – иногда полезно дать волю чувствам и вдоволь нарыдаться. Звезды советуют Стрельцам поберечь себя и устроить лишний выходной, чтобы прийти к балансу. Вторая половина дня в большей степени зависит от того, насколько хорошо вы понимаете знаки судьбы, поэтому будьте внимательны. Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, рекомендует беречь нервы.

Козерог

В эту пятницу Козероги будут властны как никогда. Вы сможете контролировать события и держать руку на пульсе, главное, не забывать о том, что у вас есть верные помощники и преданные соратники. Не отказывайтесь от их советов и мнения. Вторая половина дня пройдет более спокойно, однако это лишь затишье перед бурей, и вечером Козерогов может ждать неприятный сюрприз.

Водолей

Водолеи в пятницу утром могут подумать, что все идет максимально здорово, однако уже вечером вас может ждать разочарование. Звезды советуют не откладывать решение важных вопросов на потом, а заняться как можно скорее. Вы не сможете дольше игнорировать неприятности, которые случились на работе или в семье. Возможно, сегодня жизнь поставит Водолеев перед выбором, и неясно, какая из двух зол меньшая.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше всего воздержаться от проявлений инициативы. Есть шанс, что любое ваше начинание приведет в тупик, оставив у разбитого корыта. Чтобы не потратить кучу времени на ерунду, лучше всего закрыться дома и заняться рутиной или вовсе устроить выходной. Рыбам пора бы уже отдохнуть от лидерства. Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, советует взять тайм-аут.

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Автор: 5 февраля 2021, 00:10

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