Рыбам лучше избегать общения с людьми, Стрельцы слегка устали, а Львам хочется тепла и уюта. Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, советует отказаться от проверенных решений в пользу спонтанности.

Овен

Овны в этот четверг готовы исследовать все новое. Кажется, вы лишь недавно открыли в себе способность к легкости в общении и пересмотрели свои взгляды на обязательства сторон. В этот четверг вам стоит быть аккуратнее с противоположным полом – вероятно, вас захотят обмануть – будьте во всеоружии. Вечером Овнам стоит лучше прислушиваться к собственным желаниям и не игнорировать "звоночки", которые вы слышите рядом с не теми людьми.



Телец

Сегодня Тельцам лучше всего посвятить время семье. Кажется, у вас накопилось много домашних дел и вопросов, которые нужно решить только после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Во второй половине дня Тельцам лучше отказаться от спонтанных встреч с друзьями или коллегами, так как есть вероятность конфликта.



Близнецы

Близнецы в этот четверг готовы на многое, особенно в плане личной жизни. Постарайтесь отказаться от работы в пользу времени с семьей. Вероятно, у вас назревает некий конфликт. Помните, решить его можно только в том случае, если вы пойдете на уступки. Вечером Близнецам захочется уединиться с книгой или любимым сериалом – не стоит себе отказывать в удовольствии. Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, рекомендует налаживать контакты с близкими.

Рак

Раки чувствуют себя слегка потерянными. Жизненные обстоятельства вынуждают вас принимать много судьбоносных решений, и это не может вас не грузить. Также вам стоит обратить внимание на здоровье – не игнорируйте сигналы, которые посылает вам тело. Кажется, вы слегка запустили себя, и сейчас самое время активно заняться всем и сразу. Во второй половине дня Раков ждет приятный сюрприз на личном фронте.

Лев

Львам сегодня хочется домашнего тепла и уюта. Что ж, не стоит противиться своим желаниям, поэтому по возможности откажитесь от дел, проведите время дома. Особенно приятно лежать под одеялом, когда на улице бушует зима. Во второй половине дня вы будете полны энергии, поэтому Львам стоит рассмотреть это время для работы.



Дева

Девам сегодня стоит прислушаться с голосу сердца и сделать все так, как вы считаете нужным. Никто не сможет вас переубедить в том, в чем вы уверены хотя бы на 90 процентов. И пускай решение будет не самым верным, зато оно будет только вашим. Девам не стоит бояться брать ответственность за тех, кто рядом. Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, рекомендует идти своей дорогой.

Весы

Весам в этот четверг стоит внимательнее относиться к работе. Несмотря на усталость, нужно включить максимальную концентрацию, чтобы не допустить ошибок. есть вероятность, что они могут выйти вам слишком дорого. Вечером Рыбам лучше всего заняться собой – позаботьтесь о себе, проверьте здоровье или выполните уход за телом.



Скорпион

Материальные вопросы для Скорпионов в этот четверг могут нести особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные проекты и откажитесь от дорогих покупок. С выгодными на первый взгляд предложениями тоже лучше повременить – есть вероятность, что вас обманут. Вечер четверга Скорпионам лучше посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия.



Стрельцы

Стрельцы сегодня, скорее всего, будут чувствовать усталость. Лучшим решением будет воспользоваться отгулом и остаться дома, посвятить время себе и попробовать разобраться в том, что вас волнует. Также есть смысл заняться рутинными делами, чтобы в выходные на них не отвлекаться. Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, советует Стрельцам использовать время с пользой.

Козерог

Козероги сегодня чересчур ранимы. Если есть возможность отменить дела и остаться дома, лучше всего поступить именно так. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот вечером будет прекрасное время для творчества. Не торопитесь поставить на себе крест, силы ненадолго оставили вас. Козерогам стоит внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу.



Водолей

В этот четверг Водолеи настроены решительно. Кажется, вы зациклились на определенном человеке и хотите разорвать порочный круг. Вам стоит быть аккуратнее в отношениях и не делать резких движений – да, ждать бывает сложно, но, поверьте, это того стоит. Постарайтесь расслабиться и отпустить ситуацию – решение очень скоро придет к вам само. Вторую половину дня посвятите отдыху, кажется, Водолеям уже давно пора развеяться.



Рыбы

Сегодня у Рыб не самый удачный день в плане общения с людьми. В этот четверг постарайтесь держаться подальше от больших компаний и не торопитесь спорить. Кажется, лучше всего залечь на дно и переждать неприятности дома. Вечером в четверг лучше всего сосредоточиться на себе и внутренних процессах. Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года, рекомендует Рыбам больше времени проводить с собой наедине.