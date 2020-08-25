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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Последняя летняя среда обещает полярность в эмоциях, причем настроение может меняться несколько раз за день. Не стоит заострять на этом внимание, лучше заняться своими делами и позаботиться о личном комфорте. Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года, советует всем знакам зодиака проявлять осторожность.
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Овен

Овнов в эту среду лучше не злить. Впрочем, как и в любой другой день – о да, в пылу ссоры от вас не стоит ожидать ничего хорошего. Сегодня вам будет особенно сложно совладать с эмоциями, поэтому, возможно, отсидеться дома – идеальный вариант. Вторая половина среды обещает быть более спокойной. Вряд ли у Овнов появятся какие-то срочные дела или внеплановые встречи, так что можно с чистой совестью лечь спать пораньше.

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Телец

Тельцам сегодня не стоит отправляться в путешествия или дальние поездки по работе – скорее всего, это не принесет желаемого результата и лишь расстроит. Лучшим вложением жизненной энергии в среду может стать саморазвитие – займитесь, наконец, чем давно мечтали. Кстати, сегодня для Тельцов неплохой день для романтического ужина, он обещает быть томным.

Близнецы

Близнецы сегодня, скорее всего, будут чувствовать себя максимально энергично. Отличный повод, чтобы заняться делами, которые вы откладывали последние несколько дней. Сегодня у Близнецов есть шанс получить все, о чем так давно мечталось, главное, держаться подальше от чужаков и доверять интуиции. Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года, советует не полагаться на малознакомых персонажей.

Рак

Возможно, в эту среду Ракам захочется все бросить и опустить руки, потому что вы уже устали от несправедливости мира. Не беспокойтесь, это временные чувства, которые нужно просто пережить. Лучше всего отвлечься и не вешать нос: любимый фильм, горячий чай и разговор с близким другом точно сделают вечер Раков значительно лучше, чем суматошный день. Постарайтесь не зацикливаться на проблеме, а решить ее – у вас получится!

Лев

Львы сегодня могут внезапно встретить человека из прошлого. Скорее всего, для вас встреча будет максимально приятной, ведь старый знакомый крайне необходим вам для поддержания гармонии с собой. Старайтесь в эту среду не делать резких движений и не идти на поводу у соблазнов. Львам сегодня действительно нужен отдых от рутины, иначе вдохновение может покинуть вас надолго.

Дева

Обидчивым Девам сегодня придется особенно непросто контролировать эмоции. Возможно, стоит дать выход негативу и отказаться от привычной тактики удерживания себя в рамках приличия. Девам пора выпустить пар, главное, конечно, никого им не обжечь. Лучшим решением станет поход в зал или на теннисный корт – вот где можно вволю покричать. Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года, рекомендует Девам не держать все в себе.

Весы

Весам в среду будет сложно сделать первый шаг, и неважно, к какой сфере вашей жизни он будет иметь отношение. Идеальный день сложится, если рядом окажется человек, готовый к ответственности и обязательствам. Во второй половине дня Весам лучше всего остаться дома, пообщаться с семьей или уделить время саморазвитию – сегодня от вас вряд ли будет толк в делах активных.

Скорпион

Эта среда может стать поворотным моментом в жизни Скорпионов. Возможно, сегодня один из тех дней, когда лучше на все отвечать бодрое "да!". Никто не изменит вашу жизнь в лучшую сторону, если вы сами не захотите, так что дерзайте. В делах амурных Скорпионам сегодня будет сложно – есть вероятность столкнуться с непониманием и недоверием со стороны второй половинки, поэтому лучше всего запастись терпением.

Стрелец

В эту среду Стрельцы будут особенно ранимы и нежны, что обычно, конечно, совсем им не свойственно. Возможно, приближение осени вносит меланхолию в привычный распорядок дня боевых Стрельцов. Главное, понимать, что такое состояние не навсегда, и уже через пару дней бодрость вернется. Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года, рекомендует не принимать близко к сердцу глупости.

Козерог

Козероги, вероятно, сегодня будут в романтическом настроении – легкий флирт, глупые шуточки, неловкие движения. В целом иногда можно себе позволить быть не каменной стеной, а перышком, которое легко поддается на любые уговоры. Возможно, случайная встреча навсегда изменит жизнь Козерогов в этот день.

Водолей

Водолеям в эту среду лучше всего остаться дома и не искушать судьбу, ведь день обещает быть не из легких. Старайтесь свести к минимуму общение с малознакомыми людьми и теми, в ком вы сомневаетесь – возможно, кто-то хочет вас подсидеть. Вторую половину дня Водолеям лучше посвятить прогулкам на свежем воздухе, это поможет освежить мысли и собрать волю в кулак, чтобы наутро вновь отправиться в бой.

Рыбы

Рыбам стоит быть готовыми к тому, что в эту среду они потеряют близкого человека. Глупая ссора выбьет вас из колеи надолго, поэтому лучше постараться не допустить конфликта. Да, сложно иногда промолчать, но слишком необходимо, чтобы не было хуже. Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года, рекомендует проявить терпимость.

Автор: 25 августа 2020, 20:11

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