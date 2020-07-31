Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года

﻿В эти выходные очень полезно задуматься о том, куда вы "сливаете" свое время. Подумайте, какие из ваших занятий не несут нам ни пользы, ни удовольствия, а просто помогают "убить время".



"Неплохо провести ревизию тех идей, которыми вы увлечены в последнее время, и выделить из них те, которые либо ведут к абсолютно пустым тратам времени, либо вообще несут в себе разрушительную составляющую, – советует синхролог Наталья Ковалева. – Сделать это крайне желательно, так как потенциально эти занятия, если вы не обратите на них внимание сейчас, могут спровоцировать весьма запутанную и сложносочиненную проблему".

Также стоит обратить пристальное влияние на откровенно энергоемкие хобби и другие занятия из разряда необязательных, отнимающие значимое количество времени и энергии. В отдельных случаях это может быть общение с каким-то человеком.

Уверены ли вы, что действительно получаете от этого удовольствие, а не просто следуете привычке? Не прошли ли вы ту точку, когда потраченные усилия стали значительно больше, чем получаемый результат, в чем бы он ни выражался? Не пора ли сойти с этой колеи и вычеркнуть подобные занятия из своей жизни, или, по крайней мере, сильно уменьшить количество времени и средств, которые вы на них тратите?