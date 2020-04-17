Тельцам стоит подумать о себе, Стрельцам повезет в любви, а Рыбам лучше не расслабляться. Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года, обещает всем знакам возможность реализоваться.

Овен

Выходные для Овнов пройдут под знаком веселья. Гороскоп рекомендует оторваться по полной. Да, сейчас практически все сидят по домам, но всегда можно устроить вечеринку по видеосвязи. Еще не пробовали? Время созвать друзей на импровизированные квартирник. Правда, в воскресенье вы можете почувствовать внезапно навалившуюся усталость.

Телец

Тельцам стоит подумать о себе. Не распыляйтесь в эти выходные на лишних людей, не думайте о том, что будет завтра. Просто отдохните. Вам не помешало бы набраться сил перед трудной неделей. Посвятите субботу полностью себе: чтение, фильмы, зарядка, вкусный ужин. А вот воскресенье лучше отдать семье – кажется, вы давно не собирали вместе родных. Отличный повод устроить званый обед по видеосвязи.

Близнецы

Близнецы устали и хотят снять с себя часть обязательств. Гороскоп советует повременить. Да, тяжело отказаться от вроде бы интересного предложения, сложно не сказать "да" очередной идее от коллег. Но нет, эти выходные лучше провести, занимаясь только максимально приятными для вас вещами.

Рак

Ракам стоит отдохнуть и расслабиться. Не стоит взваливать на себя все подряд, иначе есть шанс не вывезти. 18 и 19 апреля будут именно тем периодом, когда лучше всего лечь и не делать резких движений. Нужно обязательно набраться сил перед будущей неделей. Гороскоп рекомендует посвятить два дня только себе.

Лев

Львам будет непросто пережить субботу и воскресенье без активности. Ну, той, к которой вы обычно привыкли. Возможно, некая нереализованность даже толкнет неугомонных Львов на бытовые подвиги. Гороскоп советует посвятить время семье и саморазвитию. Сейчас самое время выстроить стратегию на будущую неделю.

Дева

Суббота 18 апреля для Дев может стать очень долгим днем. Именно сегодня на вас могут свалиться все проблемы, которых вы пытались не замечать в течение предыдущих пяти дней. Вот, не стоит откладывать все на потом. Зато к воскресенью 19 апреля вы сможете разгрести часть дел и вздохнуть с облегчением.

Весы

В выходные Весы захотят поиграть в шальных императриц. Что ж, почему нет? Дерзайте! В субботу вы будете полны энергии, чтобы наконец совершить давно задуманное. Рукоделие, готовка, уборка, саморазвитие – вам не будет равных. Правда, в воскресенье гороскоп предсказывает ощутимый спад заряда бодрости. Но не расстраивайтесь, за выходные вы и так успеете многое.

Скорпион

18 и 19 апреля для Скорпионов пройдет на одном дыхании. Бодрость, позитив, воля – это слова ваших выходных. Гороскоп рекомендует не упускать возможность и посвятить субботу только тем делам, которые вы не успевали сделать в течение недели. Воскресенье же лучше провести в отдыхе. Неспешное утро, ленивый завтрак и долгий обед – звучит как план идеального выходного.

Стрелец

Стрельцам повезет! Да-да, это точно, возможно, даже в любви. Выходные обещают быть удивительными. Несмотря на то, что из дома лучше не выходить, эти дни будут насыщенными на события. Возможно, вы наконец займетесь тем, о чем давно мечтали, а времени все не находили. Гороскоп рекомендует не откладывать в долгий ящик запланированное, и результат будет невероятным.

Козерог

Козерогам не стоит зацикливаться на том, что выходные – общепринятое время для отдыха. Именно 18 и 19 апреля для вас будут плодотворными с точки зрения рабочих процессов. Может объявиться внезапный заказчик – не советуем разбрасываться интересными предложениями. Суббота будет более спокойной, а вот воскресенье обещает плавно перетечь в понедельник. Мужайтесь!

Водолей

В эти выходные Водолеям не будет равных в дружеской поддержке. Может случиться так, что ваша жилетка одновременно потребуется всем вокруг, а вы же щедры на эмпатию. Однако поберегите силы и не распыляйтесь по мелочам. Позаботьтесь о себе и близких. Может, самое время устроить семейную онлайн-вечеринку, чтобы разгрузить вас от потока информации.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам не расслабляться. Да, выходные, ну и что? Возьмите свое творческое начало под контроль, и результат приятно удивит. Правда, повышенная активность может выражаться в любых вещах. Нет ничего дурного в том, чтобы подойти неординарно даже к бытовым вопросам. 18 и 19 апреля будут слегка суматошными, но, к счастью, уже в понедельник вы получите заслуженный отдых.

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