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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Близнецам стоит опасаться скандалов, Рыбы будут втянуты в серьезную борьбу, а Ракам предстоит судьбоносное знакомство. Подробный гороскоп для всех знаков публикуют "Дни.ру".
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Овен 

Сегодня Овням будет очень тяжело сосредоточиться. Вы будете браться за тысячу дел одновременно, не имея ни сил, ни желания довести хоть что-то до конца. Избегайте путаницы в течение дня, не позволяйте драматическим события вокруг выбить вас из колеи. Гороскоп на сегодня советует не притворяться, если не можете понять поставленные вам задачи. Задавайте вопросы, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Телец 

Тельцы обнаружат, что желание вырваться на свободу перевешивает все остальное. Займитесь умственным трудом и не беспокойтесь, если мысли приведут вас в тупик. Вспомните о том, что в любой ситуации вас выручало чувство юмора. Удивите близких неожиданной переменой настроения и своими коронными шутками.

Близнецы 

Сегодня Близнецам покажется, что все, кто их окружают, стали несносными и упрямыми. Это может стать причиной крупного скандала, если вы не возьмете себя в руки. Совет в гороскопе на 1 апреля: прислушайтесь к мнению других. Не стоит думать, что все вокруг должны соответствовать вашим представлениям и поддерживать вашу точку зрения. Более чем вероятно, что нужно что-то брать и брать от всех участников. 

Рак 

Неожиданное знакомство сегодня может стать для Раков судьбоносным. Увидев приятного незнакомца на улице или в магазине, не проходите мимо. Гороскоп на 1 апреля советует: улыбнитесь! Возможно, этот человек станет деловым партнером или новым лучшим другом. Вы никогда не узнаете, пока не сделаете шаг навстречу. 

Лев 

Львы всегда неуклонно работают над достижением своих целей, но сегодня им придется принять тот факт, что на пути иногда возникают неожиданные препятствия. Вы не можете планировать все, так что не расстраивайтесь, если сегодня планам помешает случай. Гороскоп предупреждает: не стоит тратить нервы, просто извлеките ценный урок. Учитесь терпению. 

Дева 

Девы не из тех людей, кто лезут за словом в карман. Но сегодня стоит быть особенно искренними с окружающими, чтобы они понимали как именно вы себя чувствуете. Гороскоп предупреждает: сегодня может случиться так, что столкнетесь с неожиданной ситуацией или человеком. Вам необходимо доверять своей интуиции и внутренним эмоциям. Не полагайтесь только на свой разум, если хотите получить ответы на все вопросы. 

Весы 

Сегодняшний день будет наполнен неожиданными поворотами, к которым, вероятно, Весы не готовы. Вы будете чувствовать себя так, будто кто-то забыл установить знак, предупреждающий об опасности на дороге. В гороскопе на среду есть указание на то, что помощь придет извне. 

Скорпион 

Скорпионы сегодня погрузятся в странные, не очень приятные мысли, которые не совсем соответствуют текущей ситуации. Все не так уж и плохо! Мудрые решения проблем придут неожиданно. Гороскоп советует не сбрасывать со счетов вашу способность мистическим образом влиять на события своей жизни. 

Стрелец 

Стрельцам сегодня придется принять вызов и сразиться в интеллектуальном поединке. Не позволяйте другим сомневаться в правильности ваших решений. Держите свой разум открытым для выбора альтернативных путей, но не сворачивайте с намеченного маршрута. Гороскоп не рекомендует жертвовать своими принципами или ценностями. 

Козерог 

Козероги сегодня будут в замешательстве. Вероятно, ваша твердая позиция в каких-то важных вопросах нуждается в некоторой корректировке. Внимательно изучите детали. Не разделяйте все на черное и белое. Помните, есть очень много оттенков серого. 

Водолей

Водолеи сегодня будут действовать согласно своей интуиции. Представителям этого знака повезло, правильные ответы на важные вопросы приходят к ним от Вселенной, иногда даже во сне. Постарайтесь не потерять равновесие от внезапного озарения. 1 апреля лучше использовать новые знания с холодным расчетом. Именно это даст вам большее преимущество. 

Рыбы

Рыбам сегодня предстоит какая-то борьба. Но нужно помнить, что в ваших же интересах соблюдать нейтралитет и не переходить на чью-то сторону. Гороскоп рекомендует посмотреть на ситуацию лишь как на способ узнать что-то новое о себе и других. Совет на 1 апреля – попробуйте оттолкнуться от противного. В этом случае понимание ситуации придет быстрее.

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