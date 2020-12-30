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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Львы настроены решительно, Скорпионы стараются не поддаваться унынию, а у Водолеев намечаются перемены. Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года, советует импровизировать и веселиться.
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Овен

Сегодня Овны будут чувствовать безумную усталость. Несмотря на праздники, постарайтесь минимизировать общение с посторонними. Идеальный день сегодня пройдет в домашней обстановке, а если никак нельзя отменить работу, лучше всего не высовываться. Вечер Овнам стоит посвятить возлюбленным, возможно, именно сегодня ваши отношения выйдут на новый уровень.

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Телец

Тельцы сегодня могут испытывать дефицит внимания. Чтобы компенсировать, правильнее всего задействовать родных или друзей. Попросите кого-то, кому вы доверяете, приехать к вам, чтобы провести время вместе за разговорами и подготовкой в встрече Нового года. Вечер дня отлично подойдет для работы (почему нет?) – концентрация будет намного выше. Тельцам стоит лучше прислушаться к собственным желаниям.

Близнецы

Близнецам в этот четверг лучше быть внимательнее в отношениях с партнером. Несмотря на то, что вас действительно любят, нужно отдавать тепло в ответ, нельзя все воспринимать как должное. Позаботьтесь о своем здоровье, иначе велика вероятность, что скоро вас может подвести старая травма. Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года, рекомендует Близнецам не игнорировать знаки судьбы.

Рак

Ракам сегодня стоит перестать гнаться за тем, чтобы угодить всем вокруг. Постарайтесь встретить Новый год так, как вы хотите. По возможности откажитесь от шумных компаний и спонтанных вечеринок в пользу уединения и спокойствия. Кажется, Ракам в этот четверг стоит задуматься над тем, как провести ближайшие несколько месяцев – мечты, загаданные сегодня, точно сбудутся.

Лев

Львам сегодня может показаться, что весь мир против вас. Не бойтесь показывать свое истинное лицо. Злиться и быть недовольным – это нормально, даже в предпраздничный день. Однако все же постарайтесь не перегибать палку, иначе велика вероятность ранить близких. Львам стоит подумать над тем, чем заняться в ближайшем будущем, чтобы не забуксовать в творческих планах на 2021-й.

Дева

Девы в этот четверг готовы продать душу за бокал хорошего вина и теплые объятия. Кажется, этот год был слишком тяжелым, поэтому следует его достойно проводить. Постарайтесь отказаться от шумных тусовок в пользу тихого семейного вечера в кругу близких и самых родных людей. Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года, рекомендует Девам отложить все дела на неделю.

Весы

Чтобы пережить сегодняшний день, Весам поможет чувство юмора и здоровый пофигизм. В этот четверг все может валиться из рук, а запланированное, скорее всего, сорвется. Не расстраивайтесь, очень скоро баланс восстановится – вселенная услышит ваши просьбы и подарит новогоднее чудо. Вечер дня лучше всего провести за отдыхом, заменив традиционное нарезание салатов теплой постелью и горячим чаем.

Скорпион

Скорпионы в этот четверг всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже очень скоро вы получите то, что так давно хотите – нужно лишь немного подождать, Новый год подарит желаемые перемены. Вторая половина дня окажется продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит ценность Скорпионов как сотрудников.

Стрельцы

Стрельцам сегодня стоит внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. Не нужно игнорировать усталость, ведь организм намекает, что пора сделать паузу в бесконечной работе и отдохнуть от домашнего быта, отдав бразды правления другим. Посвятите время "ничегонеделанию" – это будет отличная перезагрузка перед торжеством. Возможно, даже горячая ванна станет спасением для Стрельцов за несколько часов до Нового года.

Козерог

Сегодня козерогам стоит ожидать приятного сюрприза от близкого человека. Проявлять нежность всегда непросто, поэтому здорово, когда это кто-то все же решается на первый шаг. Весы в этот четверг могут расслабиться и получать удовольствие. Вечер лучше всего посвятить отдыху, отказавшись от традиционной подготовки к празднику. Постарайтесь выбросить из головы все тревожные мысли и сосредоточиться на безделье – это поможет Козерогам настроиться на нужный лад.

Водолей

У Водолеев в этот вторник намечаются перемены. Последний день 2020-го преподнесет вам, скорее всего, невероятный сюрприз. Сегодня вам стоит посвятить больше времени родным и любимым, но не забывать и про себя. Попробуйте провести канун Нового года так, как душе угодно, даже если захочется спонтанно сорваться на другой конец страны. Водолеям сегодня подвластно многое.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит отказаться от привычного сценария и отдаться воле случая. Скорее всего, день пройдет лучше, если вы поддадитесь импульсивному порыву и проведете праздник в веселой компании. Перемены ждут Рыб уже очень скоро, причем не факт, что приятные, поэтому лучше всего предаться праздности прямо сейчас. Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года, рекомендует веселиться от души!

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Автор: 30 декабря 2020, 23:05

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