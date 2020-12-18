У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной

Василиса Володина считает, что "кусочек денежного счастья" в наступающем году точно достанется людям, родившимся с 1968 по 1996 год. "Почти любой человек из этих поколений может урвать свой кусочек денежного счастья: получить какие-то дополнительные выплаты, прибыль, везение, возврат долга, бонусы и т.п. Найти на улице приятную купюру в конце концов. Представляете? Почти любой, кому от 25 до 53 лет!" – написала она в своем блоге в "Инстаграм".
Однако, как водится, во всем есть свои минусы. Оказывается, Юпитер движется слишком быстро, и на удачу у каждого, по мнению специалиста есть около недели. "В Ваших интересах знать, когда эта неделя наступит", – утверждает она.
Оказалось, чтобы точно узнать необходимый момент приближения Юпитера, нужно заплатить Василисе около пяти тысяч рублей за персональный расчет и видеоурок по правильному пользованию деньгами, которые мы получим в будущем.
Успокоила астролог и тех, кто в указанный диапазон не попал: шансы есть практически у всех. "Они не безнадежны! И некоторые из них вполне могут озолотиться, кто-то получит шансы умеренные, а кто-то, наоборот, убытки. Но это вычисляется только лично", – написала Василиса Володина.
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