"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь оказались на свободе. Что ждет оступившихся спортсменов на воле – "Дни.ру" узнали у эксперта.

"Несмотря на черный пиар этих двух футболистов, после их освобождения ситуация резко изменится. Из тюрьмы они выйдут практически народными героями и любимцами. Для каждого из них наступит более чем благоприятное время. Это начало ошеломительной карьеры, обоим буквально полетят интересные предложения", – с уверенностью заявила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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По ее словам, оба футболиста выросли как личности, к ним пришло понимание кто есть кто и что почем. Больше никаких иллюзий и звездной болезни. Изменится и отношения в семьях молодых людей, их взгляды на воспитание детей тоже резко поменяются. Произошедшая ситуация сбила их пыл и приземлила с небес на землю. Она была дана парням свыше, но не для того, чтобы уничтожить их, а для того, чтобы открыть для них новый уровень и новый маршрут. Они наконец начнут ценить жизнь.

"Карты показывают, что Александр Кокорин и Павел Мамаев теперь навсегда связаны кармически. Они будут "зеркалить" друг друга и идти по жизни вместе, стараться друг друга поддерживать. В ближайшее время их ждет отличный финансовый поток, я в этом уверена на 100 процентов", – подытожила Абравитова.

Ранее стало известно, что осужденные за две драки в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены по УДО. Такое решение 6 сентября принял Белгородский суд, рассмотрев ходатайство защиты спортсменов.

Уточняется, что на заседание адвокаты осужденных представили хорошую характеристику своих клиентов и заручились поддержкой руководства колонии. Один из юристов Юрий Падалку добавил, что ранее в суд поступило заявление от представителя пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что "они все отдают на усмотрение суда".