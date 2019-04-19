Совет на выходные 20-21 апреля 2019 года
"Простой пример: если вы планируете пойти на мероприятие, и в приглашении четко обозначены требования к одежде, то имеет смысл следовать им неукоснительно, иначе вас могут ожидать весьма неприятные моменты вплоть до того, что вас туда банально не пустят, - советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Плохой идеей также будет активно вступать в споры, отстаивая нетрадиционные взгляды – напомним, что "традиционность" в разных местах может пониматься совершенно по-разному. Вполне мирная, на ваш взгляд, дискуссия может вылиться в полноценную ссору. При этом никто не заставляет вас делать то, что вы считаете неправильным, а вот придержать язык за зубами будет весьма неплохо".
Обратите особое внимание на все, что касается взглядов на работу, здоровье или быт. Например, попав в компанию вегетарианцев, толкать речь о полезности мяса будет крайне плохой идеей.
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