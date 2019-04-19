Совет на выходные 20-21 апреля 2019 года

В эти выходные правильной стратегией будет вписываться в социальные нормы того общества, в котором вы живете, и избегать экстравагантных жестов, идущих с ними вразрез. Речь может идти как о распространенных нормах, характерных для общества в целом, так и о каких-то достаточно узких понятиях, касающихся небольших сообществ.

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