Совет на выходные 23-24 февраля 2019 года

В эти выходные желательно включить осознанность и постараться не влипнуть в неприятную ситуацию, которая имеет тенденцию повторяться. Речь может идти о каких-то мелких неприятностях, очень "земных" проблемах или психологических трудностях.

"Некоторые "грабли" могут быть весьма очевидными. Например, если регулярно забывать застегивать молнию на сумке и ездить в метро, то не стоит удивляться, что из нее будут украдены ценные вещи", – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. Какие-то случаи потребуют глубокого обдумывания, и если вам удастся остановиться и не воспроизвести свое привычное поведение, которое ведет к проблемам, вы сделаете серьезный шаг к собственному светлому будущему.

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