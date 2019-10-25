Совет на выходные 26-27 октября 2019 года

"Нередко взаимодействие с кем-то проходит по накатанному и очень понятному сценарию. В эти выходные стоит обратить особое внимание на тему денег и других ресурсов. Например, вы можете регулярно ругаться с кем-то по поводу распределения домашних обязанностей или способа времяпровождения, причем делаете вы это весьма однообразно и регулярно, и при этом каждый из вас играет вполне определенную, закрепившуюся за ним роль, – поясняет синхролог Наталья Ковалева. – Все эти "игры" отнюдь не благоприятны и часто дают ощущения замкнутого круга, непонимания и невозможности изменить ситуацию, причем обычно с фокусом на поведение другого человека".
В ближайшие выходные некоторые из нас могут столкнуться с чем-то подобным. В таком случае весьма полезно сломать шаблон, сыграв совершенно иную роль (или постараться вообще ничего не играть). Попробуйте и посмотрите, что из этого получится. Может оказаться, что ситуации вполне могут разрешаться вполне благоприятно. Как минимум, вы внесете в свою жизнь разнообразие и сможете сделать интересные и полезные выводы на будущее.
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