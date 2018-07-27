Совет на выходные, 28-29 июля 2018 года

"При этом, конечно, стоит понимать, что не во всех случаях вы сможете вернуться к тем отношениям, с которых начинали – не всегда это возможно и вообще благоприятно. Однако есть очень хороший шанс нащупать какие-то общие для вас ценности, важные моменты или просто найти общий язык и восстановить контакт до вполне приемлемого уровня, возможно, выстроив его из каких-то новых, неожиданных и ранее неизвестных вам "кирпичиков", – отметила Наталья Ковалева.

В целом, общаясь с людьми по каким-то важным вопросам, старайтесь не идти на конфронтацию и не делать акцент на моментах, которые вас с собеседником разделяют. Напротив, если вам предстоит какой-то значимый разговор, подумайте, что у вас во взглядах с этим человеком или людьми есть общего, делайте упор именно на это. Также выходные – отличное время, чтобы объединиться с семьей, друзьями или приятелями и как-то совместно провести время за какими-то занятиями, будь то поход в кино, на фестиваль или в парк.

