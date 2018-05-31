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Гороскоп

Гороскоп здоровья на июнь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Первый месяц лета опасен переохлаждением и обострением хронических болезней. Прогноз на июнь для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 
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ОВЕН 

Первый летний месяц у типичных Овнов должен пройти без неприятных приключений. Никаких серьезных заболеваний или травм не предвидится, так что ваше здоровье полностью в ваших руках. Хорошо питайтесь и вовремя отдыхайте от работы, тогда и самочувствие будет прекрасное. 

ТЕЛЕЦ

Какие-то заболевания могут возникнуть в первой декаде месяца, и связаны они будут, скорее всего, с дыхательной системой, так что особое внимание стоит уделить именно ей. В принципе, июнь – благоприятное время для представителей знака Телец в плане здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ

Одевайтесь строго по погоде. Хоть сейчас и теплое время года, есть риск простудиться. Не сидите в местах, где сильно дует. Следите за самочувствием и при первых признаках заболевания обращайтесь к врачу и начинайте необходимое лечение, чтобы не запустить болезнь.

РАК

Хоть и наступило долгожданное лето с теплой погодой, постарайтесь не сидеть на холодной земле и не проводите слишком много времени в воде – переохлаждение вам на пользу точно не пойдет. Есть риск получить заболевание почек или мочеполовой системы. Берегите себя.

ЛЕВ

Здоровью типичных представителей знака Лев в июне ничего серьезного не угрожает. Единственная опасность – получить какую-то травму по собственной неосторожности. Поэтому пока лучше не заниматься никаким экстримом, по крайней мере, в одиночку.

ДЕВА

Типичным Девам придется уделить особое внимание своему здоровью в первый летний месяц – есть риск проваляться какое-то время с повышенной температурой, так что берегите себя. И постарайтесь вовремя делать перерывы от работы и набираться сил.

ВЕСЫ

Типичные Весы могут не беспокоиться о своем здоровье в июне – никаких серьезных заболеваний не предвидится. Единственное, на что стоит обратить внимание – вес. Постарайтесь соблюдать диету, чтобы не набрать лишнего и быть в хорошей форме.

СКОРПИОН

У Скорпионов главная опасность в первом летнем месяце – попасть в ДТП. Поэтому будьте особенно внимательны за рулем и при переходе через дорогу, обязательно смотрите по сторонам и строго соблюдайте правила дорожного движения – неважно, автомобилист вы, пешеход или велосипедист.

СТРЕЛЕЦ

Следите за тем, что вы едите в июне, тщательно мойте все свежие овощи и фрукты, чтобы не подхватить кишечную инфекцию, внимательно проверяйте срок годности у продуктов, которые покупаете. В остальном переживать за свое здоровье в этом месяце вам вряд ли придется.

КОЗЕРОГ

Заболеть в первый летний месяц будет обидно, поэтому постарайтесь не переохлаждаться и держать в тепле дыхательную систему – именно с ней могут возникнуть проблемы в первой декаде июня. Остальная часть месяца должна пройти более благоприятно.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сейчас полны сил, а потому главная опасность в июне – переутомление. Помните, что нужно вовремя делать перерывы на отдых, как бы сильно вас не переполняла энергия. Кроме того, из-за этой же энергии вы можете получить травму. Будьте внимательны.

РЫБЫ

Первая половина июня не принесет Рыбам никаких неприятностей со здоровьем. А вот во второй возможны проблемы с почками и мочеполовой системой организма, так что обратите на эту область особое внимание. Хоть сейчас и тепло, не сидите на холодной земле. 

31 мая 2018, 08:33

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