Астрологический прогноз с 24 по 30 июля 2017 года

В конце прошлой недели Луна соединилась с Солнцем: начался очередной лунный месяц, который сулит новые надежды и перспективы. Правда, в этот раз новолуние произошло вблизи Марса, который считается планетой войны и агрессии.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков надеется, что до войны дело не дойдет, но все же советует держать себя в руках.

ОВЕН

Неделя начнется неплохо, а если вы творческий работник – то просто великолепно, ведь вы сможете порадовать общественность новыми шедеврами. Во вторник и среду вдохновение иссякнет, придется заняться рутиной. Вторая половина недели будет более плодотворной. В воскресенье откажитесь от экстрима.

ТЕЛЕЦ

Если в понедельник возникнут неотложные домашние дела, не расстраивайтесь: для успехов на производстве не лучшее время. Вторник и среда станут самыми удачными – можно будет и от души поработать, и от души отдохнуть. Вторая половина недели окажется менее эффективной. Воскресенье проведите со своей половиной.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы не зря считаются самым компанейским знаком – в начале этой недели у вас появится возможность пообщаться с такими же словоохотливыми людьми. В середине недели можно будет передохнуть в домашней тишине. Вторая половина недели принесет много радостных моментов. В воскресенье займитесь здоровьем.

РАК

Первая половина недели пройдет активно, но активность будет скорее ментальной, чем физической. Вас ожидают звонки, сообщения и встречи. Вторая половина недели пройдет гораздо спокойнее, можно будет заняться домашними делами. Выходные, особенно воскресенье, хороши для праздничных мероприятий.

ЛЕВ

В течение всей недели, особенно в самом начале, Львы будут чувствовать себя в центре внимания, как и положено этому гордому знаку. Вы сможете проявить активность во всех делах, за которые будете браться, причем во второй половине недели благоприятны дела, связанные с информацией. Воскресенье проведите дома.

ДЕВА

В понедельник у вас не самые лучшие перспективы для профессиональных успехов, так что лучше взять больничный или отгул и побыть дома. Во вторник вечером откроется второе дыхание, так что важные дела планируйте на среду. Все остальные дни пройдут для вас просто замечательно.

ВЕСЫ

Первая половина недели, скорее всего, будет не очень удачной. Отложите все важные дела на вторую половину, ближе к концу. В пятницу обязательно будет прилив сил, и вы справитесь с любой проблемой. Выходные проведите по возможности активно.

СКОРПИОН

Первая половина недели окажется гораздо продуктивнее второй. В понедельник вы выйдете на новый уровень профессионального мастерства и утрете нос конкурентам. Во второй половине недели лучше отдыхать, а не работать. Ваше время начнется в воскресенье.

СТРЕЛЕЦ

Для типичных Стрельцов неделя будет просто замечательной: вы добьетесь успехов как в учебе, так и в профессиональной деятельности. Ближе к концу недели, если и почувствуете усталость, на помощь придут товарищи. Суббота благоприятна для встреч с друзьями. В воскресенье просто отдыхайте.

КОЗЕРОГ

В начале недели не стоит строить из себя героя – можно стать жертвой собственного энтузиазма. Сохраняйте хладнокровие и не лезьте туда, куда не следует. В среду начнется безопасный период – вы сможете поставить новые рекорды, и даже в субботу не стоит расслабляться. Воскресенье – хороший повод для встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

В понедельник забудьте об амбициях – в почете будет общественный труд, а собственным проектам придется подождать. Середина недели несет некоторый риск: строго соблюдайте правила личной безопасности и на работе, и дома. Конец недели выдастся исключительно плодотворным.

РЫБЫ

Бытует мнение, что Рыбы не отличаются трудолюбием, однако уже в начале недели вы докажете недругам, что они неправы. Поучаствовать в коллективных мероприятиях можно в среду и четверг. Ближе к выходным возникнет опасность получить травму, поэтому будьте осторожнее.