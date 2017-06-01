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Гороскоп

Гороскоп здоровья на июнь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Первый месяц лета – начало сезона отпусков. Как обезопасить себя от неприятных недугов и поправить здоровье Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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Овен

Будьте внимательны к тому, что вы едите в первый летний месяц, особенно если собираетесь поехать в отпуск в какую-либо экзотическую страну. Те, кто страдает заболеваниями желудка, должны соблюдать диету.


Телец

В целом здоровье представителей этого знака будет крепким. Но есть одно обстоятельство, которое вряд ли  понравится кому-то из них. В этом месяце у Тельцов будет проявляться склонность к полноте. Постарайтесь исключить сладкое. Кислые фрукты и овощи, наоборот, помогут решить проблему.


Близнецы

Как это ни странно, этот не самый сильный в витальном отношении знак, в июне будет чувствовать себя великолепно. Но есть одно условие – непременно нужно двигаться. Уделите внимание занятиям физкультурой и спортом. Подойдут также упражнения с лопатой в огороде.


Рак

Некоторые представители знака Рак сейчас почему-то переживают за свое здоровье. Для кого-то это просто пустые страхи, но кому-то сильная интуиция знака активно сигнализирует о начинающемся заболевании. В любом случае, звезды советуют отправиться к доктору.


Лев

Заболевания, которые могут возникнуть у представителей знака Лев, скорее всего, связаны с переутомлением. Тишина, покой и достаточное количество сна исправят ситуацию.


Дева

В целом здоровье Дев не вызывает опасения, в некоторых случаях возможен легкий травматизм, так что будьте осторожны, особенно во время активного отдыха на природе. Ну, а те, у кого есть хронические заболевания, должны контролировать свое состояние.


Весы

Если вы чувствуете, что набираете лишний вес, скорее всего вам следует обратиться к диетологу. И это связано не столько с перееданием, сколько с работой пищеварительного тракта.


Скорпион

Те заболевания, которые будут возникать в июне у представителей знака Скорпион, скорее всего, имеют психосоматическое происхождение. Так что постарайтесь оградить себя от стрессов и тревог в первый месяц лета.


Стрелец


Несмотря на первый летний месяц, у Стрельцов могут возникнуть заболевания горла, такие как, например, ангина. Если вам нужно обратится к стоматологу, отправляйтесь сейчас, но лечите нижние зубы.


Козерог

Вполне возможны заболевания верхних дыхательных путей. Постарайтесь не простужаться, лето в этом году для вас – время коварное. Особенно избегайте сквозняков дома и на работе.


Водолей

Если у представителей знака Водолей и будут какие-то заболевания в июне, то проходить они будут быстро. Единственное, о чем предупреждают звезды – возможны острые формы  течения болезней и высокая температура.


Рыбы

Здоровье Рыб будет укрепляться. Если им удастся поехать на отдых к морю, то вернутся они посвежевшими, а, может быть, и вовсе избавятся от некоторых своих проблем со здоровьем.

1 июня 2017, 21:02

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