Бизнес-гороскоп на июнь 2017 года

Кто из представителей зодиакального круга будет зарабатывать деньги в июне, а кого ждут непредвиденные траты? О финансовом положении в первый летний месяц Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

Овен

В июне наиболее успешным бизнес будет у тех представителей знака Овен, которые занимаются недвижимостью и строительством. В этом же месяце можно удачно сдать жилье в наем, продать загородный дом или дачу. А вообще, этот месяц больше подходит для отдыха, чем для активной трудовой деятельности.

Телец

Финансовое положение Тельцов будет зависеть от того, как они будут выглядеть и насколько активно будут проявлять инициативу. Успешным будет бизнес у тех Тельцов, которые создали его достаточно давно и имеют хороший опыт в данной сфере. Но в целом, месяц можно считать вполне благополучным и стабильным.

Близнец

Многие представители этого знака в июне будут скорее тратить, чем зарабатывать. Однако если у вас есть такая возможность, не упустите благоприятную для заработка, первую половину месяца. Если вы хотите повысить эффективность вашего бизнеса, примените интернет-технологии и возможности социальных сетей.

Рак

Для представителей знака Рак июнь будет очень утомительный. Большинству из них не удастся уйти в отпуск в первый летний месяц, поэтому остается только набраться терпения и работать. Уже в следующем месяце ваши усилия принесут соответствующий финансовый результат.

Лев

Исключительно хорошим будет месяц для тех представителей знака Лев, которые заняты в индустрии красоты и моды, а также в сфере питания. Возможно, денег будет не так много, как хотелось бы, но потерпите – июль восполнит этот недостаток.

Дева

Те, кто родился под знаком Девы, в июне будут довольно потирать руки. Их доходы будут даже выше, чем они ожидали. Поэтому и траты они себе смогут позволить большие, даже незапланированные. Но в целом, наибольший доход вам принесет правильное использование информации.

Весы

Самый успешный в бизнесе знак Зодиака в этом месяце – Весы. Они смогут расширить свои возможности, увеличить штат и верно определить политику компании. Авторитет Весов-начальников среди подчиненных будет непререкаем.

Скорпион

У Скорпионов в голове роятся новые идеи. Не торопитесь с реализацией – выберите ту, которая действительно будет не только интересна, но и выгодна вам, ведь для представителей вашего знака это имеет большое значение. Сейчас у большинства из вас нет возможности начать новый бизнес, потому что не хватает средств. Между собственным бизнесом и работой по найму выбирайте второе.

Стрелец

Успех бизнеса в очень большой степени будет зависеть от того, как будут вести себя ваши партеры по бизнесу, а также от того, насколько много будет клиентов или заказов. Первая половина месяца в этом отношении гораздо более благоприятная, чем вторая.

Козерог

У Козерогов июнь, как, впрочем, и несколько предыдущих месяцев – хорошее время в бизнесе. Именно сейчас вы можете создать дело, которое на протяжении двенадцати лет будет приносить вам прибыль. Если у вас есть желание отдохнуть, поехать в отпуск, сейчас вы вполне это можете себе позволить.

Водолей

Может получиться так, что первый летний месяц станет для вас временем рутинной работы, которую приходится выполнять каждый день, и которая утомляет и выматывает. Наберитесь терпения. Эту работу тоже нужно сделать. Но уже к концу месяца ситуация изменится в лучшую сторону.

Рыбы

Бизнес у представителей знака Рыб по-прежнему испытывает некоторое торможение. Однако нужная информация может несколько исправить ситуацию. Проведите маркетинговое исследование, дайте рекламу, используйте связи, наконец, – бизнес наладится.