Совет на выходные, 25-26 ноября 2017

В эти выходные есть шанс столкнуться с ситуациями, которые потребуют достаточно разноплановых умений. С одной стороны, если встанет какая-то проблема или нужно будет принять конкретное решение, а именно совершить какие-то действия, договориться с кем-то, то ни в коем случае не стоит проявлять излишнюю настойчивость, пытаясь "продавить" ситуацию волевым усилием.

“Решение вопросов нахрапом – тот метод, которого нужно будет категорически избегать в ближайшие дни. Если вы знаете за собой такую особенность, то будьте особенно внимательны к себе. Да, искушение решить задачу по-быстрому может быть велико, однако ничего хорошего из этого в итоге не выйдет”, - рассказала Dni.ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

С другой стороны, политика невмешательства и пассивности также будет в корне неверной, предупреждает эксперт. “Особенно важно обратить на это внимание тем, кто испытывает так называемый "дефицит воли". Если вы понимаете, что нужно как-то решать проблему, однако вместо этого предпочитаете тянуть кота за хвост и ничего не делать, – задумайтесь. Такая политика ничего хорошего не принесет, и вы пожалеете о своем бездействии весьма скоро. В эти дни вам, напротив, надо собрать волю в кулак и начать делать шаги в нужном направлении”, – сказала она.

В первую очередь стоит обратить внимание на все, что касается бытовых вопросов или структурирования какой-то информации, а также на здоровье и рабочие вопросы, если они вдруг неожиданно возникнут в выходные.