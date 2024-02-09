Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара

При традиционном развлечении важно соблюдать несколько правил для того, чтобы сохранить здоровье и бодрость.

Любителей легкого пара предупреждают об опасности при нырянии в снег. Купаться в ледяной воде после горячей бани также не стоит, напоминает телеканал "360". Резкая смена температуры может спровоцировать спазм сосудов. В ряде случаев подобный процесс способен привести к закупорке и летальному исходу.

Обливаться прохладной водой могут те, кто плавно приучал организм к контрастным температурам. После выхода из бани лучше выполнить следующее:

Принять теплый душ. Температура воды не должна быть слишком холодной.

Хорошо растереть тело мягким полотенцем.

Отдохнуть, а если есть возможность, то немного полежать или вздремнуть.



Категорически запрещается употреблять алкогольные напитки. Для утоления жажды, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", отлично подойдет теплый чай с травами. Слишком горячее питье также может негативным образом сказаться на сосудах, а также повредить стенки пищевода и желудка.