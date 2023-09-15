Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались

Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Также не является секретом, что спиртное становится причиной множества болезней. Но есть неочевидные последствия употребления алкоголя. О них рассказал Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

По словам специалиста, спиртные напитки наносят удар по психике. У любителей выпить могут начаться психозы, наблюдаться резкие смены настроения. Также такие люди, как правило, плохо спят, у них есть проблемы с самоконтролем, начинаются провалы в памяти. Слова эксперта приводят "Вести Подмосковья".