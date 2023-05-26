Почему болит голова после тренировки? Ответ эксперта

Специалист рассказал, в чем может быть причина головной боли и как ее избежать.

Дискомфорт во время и после физической активности не стоит оставлять без внимания. Особенно, если дело касается головной боли. С этим неприятным симптомом нередко сталкиваются как новички, так и опытные спортсмены. Однако не все знают, что делать в такой ситуации.

Фитнес-инструктор и журналист Станислав Тимонов рассказал, что головные боли возникают из-за напряжения сердечно-сосудистой системы. Чтобы предотвратить появление дискомфортных ощущений, необходимо тщательно готовиться к тренировке и правильно ее проводить.

"Необходимо разминаться перед каждой тренировкой и повышать нагрузку постепенно, чтобы организм справлялся с изменениями, возникающими во время интенсивных тренировок", – процитировал эксперта портал URA.RU.

Стоит помнить, что готовиться к предстоящим тренировкам необходимо не только по приходу в спортзал, но и задолго до. Фитнес-инструктор напомнил, что очень важно пить достаточное количество воды и отдыхать между занятиями не менее одного дня. Кроме того, по словам специалиста, не стоит увлекаться тренировками в жаркую погоду и на высоте.