Какие вопросы стоит задавать врачу?

Самый важный фактор в пластической хирургии — тот, который определяет Вашу безопасность и результат, а именно выбор пластического хирурга. Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе какие вопросы стоит задать врачу во время консультации в центре эстетической медицины и от какого пластического хирурга лучше уйти.

Для начала поинтересуйтесь в интернете практикующими хирургами вашего города. Здесь основополагающим моментом будет наличие диплома врача, удостоверения об окончании ординатуры по пластической хирургии (диплома о профессиональной переподготовке), а также сертификата специалиста врача — пластического хирурга.

Сегодня в России не создан единый реестр, с помощью которого можно проверить специалиста на предмет наличия у него обязательной квалификационной документации, но, как правило, данные размещаются на официальных сайтах медицинских центров. Отсутствие документов по тем или иным причинам должно предостеречь от сотрудничества.

Заблаговременно узнайте больше о враче, который будет проводить операцию, запишитесь и посетите необходимые консультации — на них вы познакомитесь со специалистом, а хирург получит представление о вас как пациенте, особенностях вашего здоровья и противопоказаниях. В ходе консультаций следует детально обсудить, почему вам нужна операция, каковы ожидания и желаемые результаты. Со своей стороны хирург обязан рассказать о своем профессиональном опыте и предложить варианты, которые помогут достичь поставленных целей. Не поддавайтесь на убеждения. Когда врач пытается убедить пройти дополнительные процедуры, это должно насторожить.

Не спешите очаровываться акционной (сниженной) стоимостью. Пластическая хирургия — сложная и наукоемкая отрасль медицины, и самая дешевая операция — та, которая сделана правильно с первого раза. Низкие расценки могут означать, что клиника сократила расходы на ассистирующий персонал (например, на сертифицированного анестезиолога), либо операции вовсе проводятся в учреждении, не имеющем лицензии.

Отсюда имеет смысл проверить, имеет ли медицинский центр специальную лицензию по направлениям деятельности, включая хирургию, анестезиологию и реаниматологию. Квалифицированные хирурги работают исключительно в аккредитованных клиниках, оборудованных для оказания неотложной медицинской помощи по последнему слову техники. Это ваша гарантия в том, что у медицинской бригады есть поддержка, оборудование, академический и практический опыт для реагирования на опасные для жизни ситуации.

Получите более детальное представление о красоте в понимании принимающего хирурга. Попросите фотографии «до» и «после» других пациентов, внимательно изучите данные материалы. Дело в том, что у каждого пластического хирурга свое эстетическое чувство прекрасного. Убедитесь, что ваше собственное представление о красоте совпадает со взглядами врача. Если «совпадения» по этому критерию нет, от дальнейшего сотрудничества следует отказаться.

Заручитесь вторым мнением. Обратитесь за консультацией к другим квалифицированным пластическим хирургам, попросите рекомендации других пациентов. Семья и друзья также могут оказаться полезными в данном вопросе.

Далеко не последний из критериев отбора клиники и конкретного хирурга — отзывы в интернете и сарафанное радио. Часто отзывы оказываются недостоверными и проплаченными, однако опыт знакомых или членов семьи, прошедших процедуру, бесценен. Так представится возможность подробно и во всех деталях узнать об особенностях операции и реабилитационном периоде.