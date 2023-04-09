От какого пластического хирурга лучше уйти

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Воскресенье 9 апреля

09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза 16:40"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье 15:30Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри 14:46"Опустилась в глазах": на втянутую в жуткий скандал Долину напали толпой 14:20Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 13:30У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее 12:10"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша 11:00Нешуточные страсти: преобразившаяся Степаненко окружена толпами женихов 10:17Галкин* и Вайкуле: из грязи в князи 08:08Певица Валерия дала рецепт: Медовый напиток для похудения 06:09Квартиры разрешат передавать досрочно 04:24Тест: отгадайте фильм Станислава Говорухина 02:12ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой 00:02"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов 21:55"Уже не спасти": шагнувшая в пропасть Тодоренко оставила письмо после развода с Топаловым 21:20Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего 21:00Взгрустнулось: изгнанный Галкин* помечтал о беззаботной жизни в России 20:40МакSим пугает фанатов, Боня клянчит деньги, Галкина* – в президенты: 7-й выпуск шоу "На Днях" 20:20"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий 20:00"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности 19:40Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара" 19:20Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов 19:00"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN 18:40"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации 18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

От какого пластического хирурга лучше уйти

От какого пластического хирурга лучше уйти
67
Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Какие вопросы стоит задавать врачу?

Самый важный фактор в пластической хирургии — тот, который определяет Вашу безопасность и результат, а именно выбор пластического хирурга. Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе какие вопросы стоит задать врачу во время консультации в центре эстетической медицины и от какого пластического хирурга лучше уйти.

Для начала поинтересуйтесь в интернете практикующими хирургами вашего города. Здесь основополагающим моментом будет наличие диплома врача, удостоверения об окончании ординатуры по пластической хирургии (диплома о профессиональной переподготовке), а также сертификата специалиста врача — пластического хирурга.

Сегодня в России не создан единый реестр, с помощью которого можно проверить специалиста на предмет наличия у него обязательной квалификационной документации, но, как правило, данные размещаются на официальных сайтах медицинских центров. Отсутствие документов по тем или иным причинам должно предостеречь от сотрудничества.

Заблаговременно узнайте больше о враче, который будет проводить операцию, запишитесь и посетите необходимые консультации — на них вы познакомитесь со специалистом, а хирург получит представление о вас как пациенте, особенностях вашего здоровья и противопоказаниях. В ходе консультаций следует детально обсудить, почему вам нужна операция, каковы ожидания и желаемые результаты. Со своей стороны хирург обязан рассказать о своем профессиональном опыте и предложить варианты, которые помогут достичь поставленных целей. Не поддавайтесь на убеждения. Когда врач пытается убедить пройти дополнительные процедуры, это должно насторожить.

Не спешите очаровываться акционной (сниженной) стоимостью. Пластическая хирургия — сложная и наукоемкая отрасль медицины, и самая дешевая операция — та, которая сделана правильно с первого раза. Низкие расценки могут означать, что клиника сократила расходы на ассистирующий персонал (например, на сертифицированного анестезиолога), либо операции вовсе проводятся в учреждении, не имеющем лицензии.

Отсюда имеет смысл проверить, имеет ли медицинский центр специальную лицензию по направлениям деятельности, включая хирургию, анестезиологию и реаниматологию. Квалифицированные хирурги работают исключительно в аккредитованных клиниках, оборудованных для оказания неотложной медицинской помощи по последнему слову техники. Это ваша гарантия в том, что у медицинской бригады есть поддержка, оборудование, академический и практический опыт для реагирования на опасные для жизни ситуации.

Получите более детальное представление о красоте в понимании принимающего хирурга. Попросите фотографии «до» и «после» других пациентов, внимательно изучите данные материалы. Дело в том, что у каждого пластического хирурга свое эстетическое чувство прекрасного. Убедитесь, что ваше собственное представление о красоте совпадает со взглядами врача. Если «совпадения» по этому критерию нет, от дальнейшего сотрудничества следует отказаться.

Заручитесь вторым мнением. Обратитесь за консультацией к другим квалифицированным пластическим хирургам, попросите рекомендации других пациентов. Семья и друзья также могут оказаться полезными в данном вопросе.

Далеко не последний из критериев отбора клиники и конкретного хирурга — отзывы в интернете и сарафанное радио. Часто отзывы оказываются недостоверными и проплаченными, однако опыт знакомых или членов семьи, прошедших процедуру, бесценен. Так представится возможность подробно и во всех деталях узнать об особенностях операции и реабилитационном периоде.

9 апреля 2023, 09:12
Фото: @wayhomestudio/freepik.com

Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта

Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта
Знания помогут сохранить здоровье ребенка. Детские влажные салфетки прочно вошли в обиход многих родителей.

Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет

Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет
Политик передал послание через адвоката Арестованный властями Грузии и отправленный на принудительное лечение бывший глава государства и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что скоро умрет.

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
Сильвио Берлускони уже 83 года. В Итальянской республике Сильвио Берлускони является абсолютным рекордсменом по общей продолжительности срока правления.

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
Организму нужна поддержка, чтобы защищаться от инфекций и вирусов. Помимо генетики, на устойчивость иммунитета влияет образ жизни. Весна — идеальное время, чтобы привести себя в форму.

Как не попасть в группу риска и сохранить здоровье своих сосудов

Как не попасть в группу риска и сохранить здоровье своих сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания – это основная причина смертности во многих развитых странах мира, в том числе и в России (она составляет 50% от общей смертности, это в 2 раза выше, чем во многих европейских странах). Сейчас врачи в России уделяют много времени борьбе с этой группой заболеваний.

Выбор читателей

07/04ПтнРоссия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 07/04Птн"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 07/04Птн"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 07/04Птн"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 07/04Птн"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN 08/04Сбт"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша