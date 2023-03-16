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Здоровье
"Ребенок остается беззащитен": дети получают опасное заболевание через грудное молоко

"Ребенок остается беззащитен": дети получают опасное заболевание через грудное молоко

Врач бьет тревогу и предупреждает.
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Аллерголог Болибок рассказал о передаче опасного заболевания младенцам. По его словам, если страдающие от аллергии матери кормят грудью, то их дети подвержены риску.

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Как сообщил Пятому каналу врач, в период аллергии в крови и грудном молоке родившей появляются молекулы воспалений. В результате кормления ребенок может унаследовать аллергию.

Согласно позиции специалиста, порой, если у женщины подкосился иммунитет, у нее не вырабатываются иммуноглобулины класса А, которые оберегают слизистую детей. "Ребенок остается беззащитен из-за тех аллергенов, которые у матери", — выразился Болибок.

Между тем главный нарколог Подмосковья рассказал "Радио 1" о запретном напитке для беременных. Нельзя пить безалкогольное вино, так как в его составе все же содержится небольшое количество этилового спирта.

Фото: Maria Zaitceva/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2023, 14:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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