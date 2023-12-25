Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе

Если совсем не получается отказаться от алкоголя в Новый год, то лучше не пить игристые вина. Врач рассказал, почему дает такой совет.

Многие граждане не могут представить новогодний вечер без алкоголя. Лучше всего отказаться от горячительных напитков, так как на организм и без них будет оказано значительное негативное воздействие. если же по каким-то причинам убрать со стола вино не получится, то лучше всего отказаться от игристого, рекомендует телеканал "360".

Врачи напоминают любителям игристых вин о крайне негативном влиянии подобных напитков на ЖКТ. "Царьград" напоминает, что после употребления шампанского может произойти спазм протоков, ухудшится отток желчи. Чаще всего в это же время люди очень плотно едят много жирной пищи. Эти факторы провоцируют боль в животе и расстройство пищеварения.

Свой выбор лучше остановить на одном негазированном напитке. лучше, если это будет не очень крепкое вино. Относительно безопасной дозой принято считать один бокал вина. RT сообщает, что для печени и других внутренних органов также могут быть крайне опасны алкогольные коктейли и напитки с большим содержанием сахара.