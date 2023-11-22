Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях

Каждый хочет выглядеть красиво, но не у всех есть средства для посещения салонов. Отдельные процедуры можно выполнять в домашних условиях, но некоторые могут спровоцировать серьезные осложнения.

Ухаживать за собой должен каждый человек. Поддержание здоровья кожи лица, головы и тела – все это входит в набор основных процедур, к которым привыкли. На просторах социальных сетей нередко можно встретить видео о проведении серьезных косметологических процедур без похода в салон. Портал Ридлайф.ру рассказывает об опасности подобной практики.

Инъекционное омоложение

Должно проводиться только в медицинском центре или салоне. Процедуру выполняет опытный врач, который знает, как не навредить. Самостоятельно делать такие процедуры дома не рекомендуется. Последствия могут быть плачевными: от отечности до занесения инфекции и летального исхода.

Увеличение губ перцем

Подобный способ без уколов добиться роста объема губ опасен. В социальных сетях встречаются такие советы и рекомендации. Делая подобное, помните о возможном развитии дерматита, аллергического отека или же появления пятен на лице и вокруг губ.

Бесконтрольный прием витаминов

При проблемах с кожей, волосами, ногтями не всегда основной причиной является недостаток витаминов и микроэлементов. Бесконтрольный прием препаратов может ухудшить ситуацию с внешностью. Определить, почему, например, посыпались волосы может только опытный медик после обследования.

Фотоэпиляция

Без должного медицинского образования проведение процедуры удаления волос с использованием фотоэлементов может быть опасно. Отеки и ожоги – лишь малая часть возможных осложнений.



