"Последняя стадия": Иммунолог раскрыл будущее COVID-19

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов охарактеризовал эпидемиологическую обстановку. По его словам, нынешняя ситуация с коронавирусом в России была предсказуема.
Иммунолог объявил "Радио 1", что штамм "омикрон" — это "последняя стадия мутации" и больше всплесков COVID-19 не будет. Специалист убежден — пандемия подошла к концу.
Через некоторое время будет более понятно будущее коронавируса в России. Ковид станет проявляться в форме сезонного заболевания или же "уйдет в природу", полагает эксперт.Ранее специалист предупреждал, что некоторым все еще рекомендуется носить медицинские маски, несмотря на отмену ограничений в ряде регионов. Слова доктора передавал телеканал "360". По мнению иммунолога, перед коронавирусом остаются уязвимы непривитые, а также люди с тяжелыми болезнями и ослабленным иммунитетом.