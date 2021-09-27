Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье

По словам главного внештатного эпидемиолога Подмосковья Зинаиды Труш, пока что власти не планируют вводить новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом она рассказала "Радио 1".

При этом специалистка подчеркнула, что действующие меры продолжают действовать. "Масочный режим пока никто не отменял", – подчеркнула она.