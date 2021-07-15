В России за сутки 25 293 человек заразились коронавирусом

Тенденцию к снижению числа выявления новых случаев коронавируса в России сохранить не удалось.

Несколько дней в России отмечалась небольшая, но устойчивая тенденция к снижению ежедневного прироста больных ковидом. Однако, к сожалению, долго такой тренд продержаться не смог. Если днем ранее статика показывала менее чем 24 тысячи заболевших человек, то уже сейчас этот показатель увеличился до 25 293 случаев.

Подросло и число тех, кто переносит ковид без симптомов. Таких пациентов выявлено 11,9%. Выздороветь смогли 21 493 пациентов. За это же время погибли 791 больной.

В столице за сутки выявили 5237 заболевших. В области – более чем в два раза меньше, 2444 пациентов. На третьем месте по числу заболевших традиционно оказался Санкт-Петербург, где было выявлено 1954 заболевших.

За все время, как показывает статистика, коронавирусом заболели 5 882 295 человек. Выздоровели – 5 278 976. Число погибших достигло отметки в 146 069 пациентов, не переживших болезнь.

Тем временем в столице сообщают о важном этапе программы вакцинации. Сообщается о том, что прививки сделали уже почти 75% работников в сфере транспорта. Если такого показателя удастся добиться и в других сферах, то можно будет говорить о весомом вкладе в победу над коронавирусом.