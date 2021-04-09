Матвиенко: Россия раньше других может отказаться от ковидных ограничений

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия может отказаться от коронавирусных ограничений раньше других стран мира. Об этом она рассказала в своём блоге.
Матвиенко выразила уверенность, что страна "прежде других вступит в новое постковидное время". Политик отметила, что это будет возможным после формирования коллективного иммунитета, укреплению которого будет способствовать массовая вакцинация во всех регионах, сообщает RT.
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